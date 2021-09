La certificazione verde adesso serve anche su alcuni mezzi di trasporto e, per il personale ma non per gli studenti, anche a scuola, superiori incluse:

Ci siamo, scattano oggi le nuove regole del green pass. Dopo la prima entrata in vigore della certificazione verde adesso ci sono ulteriori settori in cui da oggi serve il green pass per poter entrare. Il 6 agosto era toccato a musei, ristoranti al chiuso, piscine, cinema anche all’aperto, stadi e manifestazioni sportive, piscine al chiuso e all’aperto.

Da oggi 1 settembre, con l’inizio del ritorno alla normalità nelle città dopo le vacanze estive, il green pass viene esteso ai trasporti in particolare. Ma non solo, anche alla scuola, dove tutti i professori e il personale dovrà averlo (ma non gli studenti) e all’università, dove invece dovranno averla anche gli studenti e dove in alcuni casi, come all’università di Trieste, sarà necessario anche per gli esami sostenuti anche via webcam.

L’entrata in vigore delle nuove regole sul green pass è accolta però con notevoli tensioni: il popolo del no green pass contesta le direttive governative, e proprio nella giornata odierna sembra sia pronto a bloccare le stazioni dei capoluoghi di provincia. Anche fuori dalla stazione di Firenze si attendono proteste. Intorno agli scali ferroviari viene aumentata la sicurezza: non sarà tollerata alcuna interruzione di pubblico servizio. Ma intanto il green pass entra in vigore. Ecco cosa c’è da sapere

Treni e green pass

Da oggi sui treni interregionali veloci, come i Frecciarossa e i treni veloci di Italo o gli Intercity Notte servirà il green pass. La certificazione verde non servirà invece sui treni regionali (quindi ad esempio per andare da Livorno a Firenze non serve) e non serve neanche sui treni regionali che sconfinano da una regione all’altra.

Green pass sui traghetti

Anche qui vale la regola dello sconfinamento tra regioni. Sui traghetti che effettuano collegamenti all’interno della regione non serve. Quindi ad esempio per andare da Piombino all’Isola d’Elba non ci sarà bisogno della certificazione verde. Che viceversa sarà ad esempio obbligatoria per andare da Livorno a Olbia o da Civitavecchia a Olbia.

Scuola e università

Da oggi, 1 settembre, tutti i professori e il personale scolastico dovranno avere il green pass. Non dovranno averlo gli studenti, ma solo i docenti, i bidelli, il personale di segreteria, i dirigenti scolastici. L’obbligo per il personale e gli insegnanti vale fino alle superiori. All’università invece l’obbligo si estende anche agli studenti, non solo ai professori e il personale universitario.