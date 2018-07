Si svolgerà il prossimo 20 luglio alle ore 16.30 a Campochiaro (CB) presso la sala conferenze San Donato la prima tappa molisana del 2018 degli Stati Generali del Matese, la campagna di Legambiente per il Parco nazionale del Matese iniziata nel 2015, che riprende il cammino nel 2018 con l’obiettivo di informare i cittadini sulle opportunità e le regole che deriveranno dalla nascita del Parco nazionale del Matese.

“Sostenere la rapida istituzione dell’Ente parco, prevista della legge di stabilità 2018 del 27 dicembre 2017 n. 205 che contiene un emendamento che mette a disposizione una dotazione finanziaria di 300 mila euro per il 2018 e 2milioni di euro a partire dal 2019, è il nostro obiettivo prioritario – dichiara Antonio Nicoletti responsabile nazionale aree protette e biodiversità di Legambiente – e per questo realizzeremo una serie di eventi per stimolare le regioni Molise e Campania, poiché il parco interesserà le province di Isernia, Campobasso, Caserta e Benevento, a concludere in maniera rapida l’intesa con il Ministero dell’Ambiente per definire il perimetro, la zonizzazione e le misure provvisorie di salvaguardia, atti propedeutici alla nascita vera e propria dell’Ente parco attraverso un Decreto del Presidente della Repubblica.”

Per agevolare la discussione, e fare presto e bene, abbiamo già proposto da mesi, e messo a disposizione di tutti come contributo culturale, una idea di perimetro a nostro avviso utile per discutere in occasioni pubbliche e giungere a una proposta di Parco socialmente accettabile e scientificamente credibile. “L’incontro di Campochiaro – aggiunge Manuela Cardarelli presidente di Legambiente Molise – lo abbiamo organizzato in collaborazione con la Consulta del Matese, la rete di associazioni matesine nata per sostenere la nascita del Parco alla quale aderiamo anche noi, è patrocinato dalla Regione Molise e sono state inviate tutte le associazioni ambientaliste regionali e i Sindaci del comprensorio, nella certezza che conoscenza, tutela e valorizzazione del Massiccio apporteranno benefici ambientali, sociali e economici a tutte le comunità matesine”.

L’iniziativa, che mette al centro l’idea promuovere una green community per il Matese, sarà l’occasione per ripresentare la proposta di perimetrazione elaborata da Legambiente e informare sull’esito della riunione che si è svolta di recente a Roma presso il Ministero dell’Ambiente, e durante la quale si è deciso di insediare un Gruppo di Lavoro tra le due Regioni, il Ministero e Ispra, interverranno il sindaco di Campochiaro Simona Valente, il Governatore Toma, l’onorevole Federico della Commissione Ambiente della Camera, i Consiglieri regionali D’Egidio, Primiani e Fanelli, i Presidenti delle Province di Campobasso e Isernia Battista Coia, il prof. Pazzagli dell’Unimol, il Sindaco di Spinete Romano, i Presidenti del Parco Nazionale d’Abruzzo Carrara, del Parco Regionale del Matese Girfatti e della Consulta del Matese D’Andrea.