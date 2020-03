Ennesima vittima sulle strade regionali, non si arresta la scia di sangue in Molise. Nella mattinata di oggi, domenica 1 marzo, un giovane di 29 anni, ha perso la vita a seguito di un gravissimo incidente stradale verificatosi sulla tangenziale nord di Termoli. La sua auto, una Lancia Y, si è schiantata contro il guardrail provocando la morte del ragazzo. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. A dare l’allarme, sarebbe stata la fidanzata che viaggiava su un’altra vettura. Sul posto la polizia stradale per i rilievi del caso e per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.