Ancora sangue sulle strade molisane, dopo la strage di ieri sulla Bifernina, costata la vita a 5 persone, questa mattina, giovedì 21 marzo, un altro gravissimo incidente stradale si è verificato nei pressi del bivio di San Polo Matese.

Due auto si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento, sulla statale 87. Il bilancio è di un morto e due feriti. Sul posto i sanitari del 118 e Carabinieri per ricostruire le dinamiche del sinistro.