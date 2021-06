Al termine della settimana appena conclusasi, quella dal 21 al 27 giugno, a Campobasso il numero totale dei cittadini positivi al Covid-19 è sceso di qualche unità rispetto alla settimana precedente.

Infatti, ad oggi, lunedì 28 giugno 2021, sono 23 i cittadini del capoluogo ancora positivi al virus, mentre la scorsa settimana il totale era di 31.

Negli ultimi sette giorni, a Campobasso, ci sono state altre 12 persone finalmente risultate guarite dal Covid e i nuovi casi di positività accertati sono stati 4.

“I dati generali restano confortati – ha detto il sindaco Gravina – è ovvio che ora è determinante non ritenere di esserci già messi tutta l’emergenza sanitaria alle spalle perché purtroppo così non è. In questo periodo estivo, l’attenzione verso determinati comportamenti da seguire deve essere altissima. La campagna vaccinale sta portando i suoi frutti come si era sperato, ma le incognite legate alle varianti vanno tenute in debito conto e in modo lungimirante, la cosa che tutti possiamo continuare a fare per fermare le possibilità di contagio è, innanzitutto, assumere atteggiamenti prudenziali in tutte le situazioni della vita sociale e lavorativa.”