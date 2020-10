Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Guglielmi, hanno accolto ieri a Palazzo San Giorgio il Dott. Michele Montagano, per consegnargli la pergamena ufficiale che attesta, per lui, il riconoscimento di cittadino benemerito di Campobasso, conferitogli dal Consiglio Comunale all’unanimità nel dicembre del 2019.

In occasione della Giornata della Memoria, celebrata in Comune lo scorso 27 gennaio, Michele Montagano non poté ritirare personalmente la pergamena e il lockdown ne impedì la consegna diretta, purtroppo, anche nelle settimane e nei mesi immediatamente successivi. Il Dott. Montagano, nato nel 1921, fu ufficiale di complemento degli alpini e venne internato militare nei campi nazisti e nello straflager KZ di Unterlüss durante la Seconda Guerra Mondiale. È insignito dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

“Oltre ad essere un onore per la nostra città e per la nostra Amministrazione, questo momento ha un valore di forte riproposizione dei valori e dei principi in cui Campobasso crede e per i quali ha giustamente ritenuto doveroso riconoscere al Dott. Michele Montagano la cittadinanza benemerita. – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina –

Il riconoscimento che la nostra città ha voluto dare ufficialmente lo scorso 5 dicembre al Dott. Michele Montagano è ben più di un atto simbolico contro la cultura dell’odio e dell’antisemitismo, rappresentando, infatti, un modo di raccontare la storia attraverso il ricordo vivo e partecipe di chi ha agito senza mai tirarsi indietro di fronte ai tentativi di lasciar dimenticare, come se nulla fosse, le tragedie umane che la cultura dell’intolleranza ha seminato.”

Va ricordato che il Consiglio Comunale di Campobasso, il 5 dicembre 2019, deliberò con il voto unanime dei presenti, oltre alla cittadinanza benemerita al Dott. Michele Montagano e a Giovanni Tucci, anche la cittadinanza onoraria alla Senatrice a Vita Liliana Segre e a Pietro Terracina, scomparso poi qualche giorno dopo, l’8 dicembre 2019, e già insignito della laurea Honoris Causa in Scienze della Formazione Primaria, dall’Università del Molise, il 23 marzo 2015.