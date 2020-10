Si è spento nella notte Ernesto Toma, il padre del governatore del Molise. Aveva 86 anni ed era ricoverato presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso. Unanime il cordoglio del mondo politico molisano. I funerali si svolgeranno domani, venerdì 30 ottobre, presso la chiesa di San Giuseppe lavoratore a Campobasso. Al presidente Toma e alla famiglia tutta giungano le più sentite condoglianze dalla nostra redazione e dal nostro editore.

Il messaggio di cordoglio del sindaco di Campobasso al Presidente della Regione Molise per la perdita dell’amato padre

Avendo avuto notizia della morte di Ernesto Toma, padre del Presidente della Regione Molise, Donato Toma, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha voluto far pervenire al Presidente e ai suoi familiari, il cordoglio suo personale e dell’intera Amministrazione del Comune di Campobasso.

“Al Presidente della Regione Molise, Donato Toma, e alla sua famiglia, in questo momento di forte dolore personale e familiare, a nome mio e dell’Amministrazione che rappresento, voglio non solo portare le condoglianze per la perdita dell’amato padre, ma anche manifestare la stretta vicinanza umana, in un giorno così duro da accettare come lo è sempre quello che segna la perdita di un genitore.”

Il messaggio di cordoglio del consigliere regionale del Pd Vittorino Facciolla

“Apprendiamo con tristezza la notizia della scomparsa del padre del presidente Donato Toma. A lui e ai suoi familiari vanno le nostre più sentite condoglianze per la perdita del caro genitore”.