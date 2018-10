Tre i veicoli coinvolti nell’incidente verificatosi nel tardo pomeriggio oggi. Il traffico sulla strada statale 87 “Sannitica” è rimasto bloccato a lungo all’altezza del km 129,700, a Campobasso.Nel sinistro, che ha coinvolto tre automezzi, due persone sono rimaste ferite in modo non grave. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata agli svincoli di Busso e Campobasso Ospedale. La strada poco fa è stata riaperta al traffico. Sul posto 118, Vigili del fuoco e Carabinieri.