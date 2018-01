Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla SS 85 Venafrana, in agro del Comune di Macchia d’Isernia. Due le auto che si sono scontrate frontalmente. Cinque le persone coinvolte nel sinistro, tra le quali anche una bimba che per fortuna non ha riportato ferite serie. I due feriti trasportati in ospedale non destano preoccupazioni. Ancora in via di accertamento la dinamica. Traffico in tilt, istituito un senso unico alternato per consentire la rimozione dei mezzi dalla sede stradale. Sul posto 115, 118 e Polizia stradale.