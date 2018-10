L’incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 15 ottobre, sul viadotto del Rivolo, al km 3.3 della Tangenziale Ovest. Quattro le persone ferite nello scontro violento tra due auto, si tratta di una donna e di tre uomini. Per liberare le persone intrappolate nelle autovetture è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

I feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale dal personale del 118 di Campobasso, solo uno di loro verserebbe in condizioni gravi. Non è escluso che il sinistro sia stato causato dalla velocità e dall’asfalto reso viscido dal maltempo. Sul luogo dell’incidente, oltre ai Vigili del Fuoco, erano presenti le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per il ripristino della viabilità.