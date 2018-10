Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 ottobre, sulla Bifernina, tra Montagano e Limosano. Coinvolti nel sinistro un furgone e una vettura. L’auto avrebbe urtato il furgone che procedeva in senso opposto di marcia e si è ribaltata. Il conducente della macchina, rimasto ferito, è stato trasportato in codice rosso al Cardarelli di Campobasso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e una pattuglia dei Carabinieri.