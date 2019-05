Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, lunedì 13 maggio, lungo SS 85 Venafrana all’imbocco del Centro Commerciale la Madonnella in territorio di Venafro. Ancora poche e frammentarie le notizie sull’accaduto. Un tir, come si vede nelle immagini, ha la cabina del guidatore completamente distrutta, al momento non si conosco le cause dell’incidente, il numero dei mezzi coinvolti e se ci sono feriti gravi. Sul posto i Vigili del Fuoco e forze dell’ordine.

Aggiornamento

Un mezzo pesante, forse per una distrazione, ha tamponato due tir fermi lungo la strada. L’autista del tir è stato medicato dai sanitari del 118, ma non ha riportato ferite gravi.