In caso contrario, assicura lo stesso tecnico, presenteremo un Venafro in grado di stravincere l’eccellenza per tornare in D, giusto come chiede l’appassionato pubblico venafrano.

Giorni “di fuoco”, oltre al caldo torrido estivo, per il Venafro Calcio ! Si sta decidendo, e si sta operando a tutti i livelli, per il ripescaggio del’Us Venafro in serie D per il campionato 2021/22, giusti i requisiti, la datata iscrizione, le precedenti partecipazioni della società calcistica venafrana alla D e la consistenza economica del club presieduto da Nicandro Patriciello, ossia in ragione dei diversi punti a favore del Venafro che lasciano propendere per il suo ripescaggio nella serie superiore. Tale eventualità comunque verrà decisa a livello federale nazionale nei prossimi giorni, per cui dall’entourage del Venafro si sta predisponendo il tutto per essere pronti a tale attesissimo ripescaggio. Ne parliamo col Direttore Sportivo del club venafrano Roberto Gravano, già ottimo calciatore e da anni “spalla” del Presidente Patriciello nel Venafro. “Se ripescaggio per la D del 2021/22 ci sarà e se toccherà al Molise fruirne -attacca il tecnico casertano- spetterà senz’altro al Venafro. Lo affermo in tutta coscienza e tranquillità in ragione dei requisiti dell’Us Venafro, senz’altro i migliori a livello molisano”. Quali i punti a favore del Venafro in tale ambito? “Soprattutto l’iscrizione federale del Venafro risalente alla prima metà degli anni ’50, primato che nessun altro club d’eccellenza molisano può vantare. Quindi la precedente permanenza del Venafro in D, protrattasi per un decennio buono. Dopodiché la consistenza ed affidabilità finanziaria dell’Us Venafro e l’assenza di qualsiasi tipo di pendenza a suo carico.

Una società cioè il Venafro con tutti i requisiti e le carte in regola per essere ripescato per la prossima D !”. Vi state giù muovendo in tal senso sotto il profilo tecnico? “Certamente -aggiunge Gravano- e posso tranquillamente anticipare che per il prossimo campionato, a prescindere se verremo o meno ripescati, già abbiamo contatti in corso con sei/sette giocatori di sicuro tasso tecnico e piena affidabilità per vincere eventualmente l’eccellenza molisana prossima alla grande, ossia a braccia alzate. Il Venafro merita un calcio di livello ed é arrivata l’ora di assicurarglielo”. La D prossima comunque resta il primo obiettivo ? “E’ fuori discussione -spiega il DS venafrano-e mi auguro che ripescaggio finalmente sia ! Il potenziamento tecnico in corso anche per garantirci una stagione in D di sicuro livello ed affidamento. Il Presidente Patriciello sta operando in tal senso ed è convinto di farcela soprattutto per il pubblico venafrano che vuole tornare in D per riassaporare un certo tipo di spettacolo calcistico”. Ed allora tutti col fiato sospeso e coi padiglioni auricolari ben aperti … in direzione della Capitale, attendendo e sperando nella … “buona novella” !