di Tonino Atella

Man mano sta venendo fuori un bel Venafro, capace di soddisfare l’attesa della piazza calcistica cittadina. A darne notizia, in piena intesa col Presidente del club Nicandro Patriciello, è il DS della società calcistica cittadina, il campano Roberto Gravano. “E’ stato accasato l’ottimo attaccante Napoletano, 26enne di Piedimonte Matese (Caserta) che già ha fatto vedere qualità tecniche pregevoli -spiega Gravano- e a breve verrà tesserato anche l’esterno destro Rega, per il quale si tratterà di un ritorno avendo già vestito in passato la maglia del Venafro. Come pure in dirittura d’arrivo sono le conferme di Bravaccini e Di Iorio, titolari del Venafro nella scorsa stagione con ottimo rendimento. Stiamo poi vagliando la figura di un altro attaccante che al più presto verrà accasato, mentre su altri che in questi ultimi giorni si sono allenati col Venafro al “Del Prete” non abbiamo riscontrato le risposte tecniche che ci aspettavamo. Un’assicurazione comunque mi sento di dare ai nostri appassionati tifosi : per l’eccellenza molisana 2021/22 si vedrà un bel Venafro, con il giusto mix di gioventù ed esperienza che farà divertire. Puntiamo ad un campionato all’altezza del nome e della storia del Venafro, sperando di far sorridere finalmente i nostri appassionati”. Adesso ci si ferma per il ferragosto. Dopodiché, chiediamo al dirigente ? “Saranno in programma le prime amichevoli -aggiunge Gravano- per tastare giocatori, squadra ed individuare dove intervenire. Il 18 agosto saremo a Cassino per affrontare i laziali locali che disputano la serie D, mentre il 21 parteciperemo al triangolare di Sesto Campano con la squadra del posto e i casertani del Matese (serie D). Testi importanti che diranno cose preziose sul Venafro. Dopodiché ci prepareremo all’esordio in Coppa Italia in calendario il 28 agosto”.