di Redazione

Molto positivo il bilancio delle iscrizioni per l’Istituto “Alfano” di Termoli: al 10 febbraio, giorno di chiusura della procedura, 185 studenti hanno scelto di iniziare, nel prossimo anno scolastico, la loro esperienza nella scuola superiore nell’istituto diretto dalla prof.ssa Concetta Rita Niro. Già la partecipazione di studenti e genitori agli open day di gennaio e febbraio era apparsa molto soddisfacente: la presentazione della nuova organizzazione delle attività didattiche basata sugli Ambienti di Apprendimento e l’applicazione delle più innovative metodologie didattiche, che pongono al centro lo studente, valorizzando le sue competenze ed il suo vissuto relazionale, offrendo, al contempo, una formazione completa a chi ha l’obiettivo di inserirsi con profitto nel mondo del lavoro o di frequentare le facoltà universitarie, hanno colto nel segno. Alla luce dei prestigiosi risultati raggiunti, in linea con il trend positivo degli ultimi anni, la Dirigente dell’Istituto “Alfano” ha espresso soddisfazione per il crescente gradimento delle famiglie e degli studenti nei confronti delle sezioni di liceo scientifico, classico, sportivo e delle scienze applicate: «Al termine delle attività di Orientamento per l’anno scolastico 2024/25 rivolte agli studenti della terza classe della scuola secondaria di primo grado, sento il dovere di ringraziare tutti coloro che si sono impegnati ed hanno contribuito in maniera determinante al pieno successo delle iniziative. I ringraziamenti vanno ad ogni singolo docente, al personale ATA ed in particolar modo a tutti gli studenti che hanno accolto i numerosi ospiti, guidandoli nella visita di aule e laboratori, e naturalmente alle famiglie dei nuovi studenti che hanno avuto fiducia in noi. E’ stato raggiunto un grande risultato, in linea con la nostra mission. L’elevato numero di famiglie che hanno premiato con la loro scelta la qualità dell’offerta formativa del nostro istituto ci spinge a proseguire il nostro lavoro in una visione moderna, aperta all’innovazione, proiettata nel presente, ma soprattutto nel futuro».