Giovanni Grano, atleta molisano della NAI, alla mezza maratona di New York tra maratoneti mondiali

Giovanni Grano,vittorioso lo scorso dicembre alla maratona di Pisa, riparte alla grande ad inizio d

primavera. Sarà infatti alla partenza della United Airlines New York City Half Marathon. In effetti grande

per l’atleta molisano è stato il preannuncio dell’arrivo a Central Park, fascino per ogni atleta di quella che è

una delle mezze maratone più partecipate al mondo, coi 25mila runners alla partenza dal ponte di Brooklin.

Ai nastri di partenza della gara ci saranno atleti del calibro di Jacob Kiplimo, primatista del mondo della

specialità, e Joshua Cheptegei, primatista nei 5mila e 10mila metri. A Grano “in bocca al lupo” dal Molise

intero !