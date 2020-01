La manifestazione di cross, valida innanzitutto come Campionato Regionale individuale di Corsa Campestre, consegna al sodalizio pentro un titolo pieno di soddisfazioni nella categoria allievi, per merito di Alessandro Visone, giovane atleta allenato dal tecnico Iolanda Ferritti, impostosi sugli avversari con una spettacolare strategia di gara che lo ha visto trionfare negli ultimi metri.

La kermesse rappresenta anche la seconda prova dei CDS di Corsa Campestre categoria Ragazzi / Cadetti. In questo ambito soddisfazioni dalla seconda piazza per Giorgia Armenti e Chiara Castaldi rispettivamente nelle categorie Cadette e Ragazze. Con loro, ai nastri di partenza, anche Simone Emanuele, costretto al ritiro per un problema alla caviglia, Emanuele Castaldi, Giuseppe Palazzo, Sebastian Sofronia Vasile, Gloria Armenti e Nina Teoli, accompagnati dal tecnico Enrica Petrarca.

Grande entusiasmo anche per la Morena di Benedetto, capace di una eccellente seconda posizione nella gara femminile di 8 km, e per Antonio Costa, che agguanta l’ottavo piazzamento nella gara maschile di 10 km, nella prima prova CDS Senior / promesse, lasciando ben sperare per la classifica finale.

Per il team sponsorizzato Biscotti, presenti pure Vincenzo Conti, Renato Terrigno e Antonio Manocchio. A tutti gli elogi per i brillanti risultati dei compagni e del presidente, presente a Vinchiaturo.