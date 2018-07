Questa sera, alle 19, a Campodipietra, l’inaugurazione della mostra ‘Dear Mister Fantasy’, leggende e storie rock nelle fotografie di Carlo Massarini, capostipite del giornalismo musicale. Ci sono più o meno tutti: Lucio Dalla e Jackson Browne, Bob Marley e i Ramones, Lou Reed e David Bowie, i Police e Peter Grabriel, Mick Jagger e la Pfm, Bennato e i Led Zeppelin, Pino Daniele e Rod Steward, Francesco Guccini e Stevie Wonder, Leonard Cohen e Brian Ferry.

Nella mostra «Dear Mister Fantasy» il giornalista Carlo Massarini ha raccolto «immagini di un’era musicale in cui tutto era possibile»: quando per un giovane italiano era possibile arrivare nel retropalco del concerto londinese dei Rolling Stones in Hyde Park e rubare scatti nel backstage, o giocare a calcio con Bob Marley nella magica Londra del 1977.

La mostra

Inaugurata dallo stesso Massarini il 12 luglio a Campodipietra (ore 19) in occasione del festival con un faccia a faccia insieme al giornalista Enzo Luongo per raccontare la straordinaria carriera del giornalista musicale, la mostra resterà aperta fino al 20 luglio. A disposizione dei visitatori, da sfogliare e consultare, anche l’omonimo libro «Dear Mister Fantasy. Foto-racconto di un’epoca musicale in cui tutto era possibile 1969-1982»: 350 pagine nelle quali Massarini ha raccolto le foto della mostra e le tante storie di una vita di rock. Con parole e immagini, il racconto di un’Italia alla scoperta della musica internazionale.

L’autore

Autore e conduttore, Massarini è noto al grande pubblico per aver attraversato con passione oltre 40 anni di musica. Partito dai microfoni di Radio Rai con storiche trasmissioni come «Per voi giovani» e «Popoff», nella sua storia di giornalista musicale ha fatto conoscere in Italia artisti come Bob Marley, Joni Mitchell, Jackson Browne e Tom Waits. Dopo aver collaborato come giornalista e fotografo a riviste come «Popster» e alla prima edizione italiana di «Rolling Stone», dagli anni ottanta ha legato il suo nome alla tv, conduttore e autore di fortunati programmi come «Mister Fantasy», «Non necessariamente», «Tam Tam Village», «Mediamente» fino a «Cool Tour» e «Ghiaccio bollente».

La mostra sarà aperta a Campodipietra dal 12 al 15 luglio e a San Giovanni in Galdo dal 19 al 22 luglio.

Alle 21, sul palco di Piazza della Rimembranza, apertura affidata agli artisti molisani ‘Opera Postuma’ con il cantautore campobassano Stefano Di Nucci, Alberto Romano, Daniele Marinelli, Giorgio Lombardi, Marco Libertucci. Dalle 22.30 ‘Un’orchestra per Pino Daniele” con Ilaria Bucci, Michele Simonelli, Alessandro Florio ed Antonello Capuano. Super ospiti James Senese, Tony Esposito ed Ernesto Vitolo. Dalle 19 alle 24 Vintage & Vinili, Mercatino, Area food e degustazioni. Gli ingressi agli eventi sono gratuiti.