“GRANDI MOLISANI DELL’800”. E’ come titola l’interessante appuntamento storico/culturale con personaggi ed epopee di epoca romantica in programma il 15 dicembre prossimo (h 15) presso il Museo Nazionale di Castello Pandone a Venafro. Promuove la sezione molisana dell’Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Garibaldi presieduta dall’ins. Silvana Galardi e, presente all’evento Giuseppe Garibaldi pronipote dell’Eroe dei Due Mondi e direttore del predetto Istituto Internazionale di Studi Giuseppe Garibaldi, si parlerà di Vincenzo Cuoco, Leopoldo Pilla, Nicola Cimorelli e Olimpia Frangipane. A dirne provvederanno nell’ordine Franco Tamassia, Antonietta Capobianco, Silvana Galardi e Donata Caggiano. Modererà i lavori Franco Valente. Prevista altresì la proiezione di un video su Olimpia Frangipane, lavoro di Pino Passarelli con la voce di Cristina Passarelli. Nel corso dell’appuntamento in programma il concerto del coro Asdoe (Associazione Docenti Europei), diretto dal M° Mauro Niro e col M° Suraya Zaldi al piano, che eseguiranno i più rinomati tra i brani del romanticismo italiano come l’Inno di Mameli, l’Inno di Garibaldi, l’Inno degli Studenti, Va pensiero, Camicia rossa e O giovani ardenti.