Grande successo per le imprese agricole molisane, aderenti a Coldiretti, che hanno partecipato al “Click Day” dell’Inail per l’invio delle domande di accesso agli incentivi, a fondo perduto, del bando ISI 2017 volte a sostenere gli interventi di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Come ogni anno i fondi del bando sono stati messi a disposizione delle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e suddivisi in cinque assi di finanziamento, differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti presentati. Per quanto riguarda il settore agricolo l’Asse era il n. 5, a sua volta suddiviso in 5.1 e 5.2. Nello specifico, per il Molise il budget era pari a 355.775,00 euro (Asse 5.1 € 289.067,00 e asse 5.2 € 66.708,00) e delle 13 aziende della regione ammesse al finanziamento ben 10 sono risultate essere aderenti a Coldiretti Molise.

Un ottimo risultato, dunque, che i vertici regionali di Coldiretti Molise hanno accolto con grande soddisfazione, “che testimonia – ha commentato il direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese – l’impegno della nostra Organizzazione a sostegno dei soci non solo nell’azione sindacale, che quotidianamente portiamo avanti, ma anche nell’assistenza tecnico-burocratica alle imprese”.

“Il risultato raggiunto – gli ha fatto eco il delegato confederale di Coldiretti Molise, Giuseppe Spinelli – ci gratifica per l’impegno che ogni giorno profondiamo a sostegno dei nostri soci e delle nostre imprese, sempre più impegnate nel rilancio dell’agroalimentare Made in Italy e Made in Molise, prestando grande attenzione ai temi della sicurezza di quanti lavorano nelle aziende”.