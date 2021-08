di Giampiero Giunti

Successo a livello internazionale per Luca Corrado, 31 anni di Isernia, primo italiano in assoluto ad entrare nella top five, classificandosi 5°, della NPC WORLDWIDE EUROPEAN CHAMPIONSHIP ad Alicante in Spagna nella categoria «Men´sClassic Physique». Una grande emozione per l’atleta isernino che ha lavorato per anni al fine di raggiungere questo prestigioso risultato. Non è stata una gara facile dal momento che il giovane isernino si è dovuto confrontare con atleti provenienti da tutto il mondo. Luca Corrado, che è stato anche tra i più apprezzati, ha poi chiuso con un lusinghiero quinto posto. Un risultato che, vista la qualificata concorrenza, rappresenta qualcosa di eccezionale. Basti pensare che i concorrenti, provenienti da ogni parte del Mondo, svolgono il body building come propria attivitàprincipale.

Una gran bella esperienza in un settore fortemente regolamentato ed il risultato ottenuto è solo frutto di un grande lavoro. In palestra ad Isernia, alla Stay Fit Center, Luca si allena tre ore al giorno, sette giorni su sette. Un altro punto fondamentale è l’alimentazione che risulta determinante per i successi sportivi in una disciplina così esigente.

E da Isernia sono arrivati i complimenti per l’atleta: «Tutta la Stay Fit Center si complimenta con il nostro Luca per l’obiettivo raggiunto – un favoloso quinto posto. In questi mesi ti abbiamo visto concentrato, teso e nell’ultimo periodo sul tuo viso si vedeva tutta la stanchezza e la fatica accumulata per i duri allenamenti. Ma nei tuoi occhi abbiamo visto il fuoco della passione e della tenacia che metti in tutte le cose che fai. Tutti i membri sono fieri e onorati di avere un super istruttore e atleta come te».

Dalla nostra redazione giungano i migliori complimenti a Luca Corrado per l’ottimo risultato ottenuto.