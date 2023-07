Duemila presenze ed oltre al concerto del rapper napoletano Geolier al Centro Commerciale La Madonnella di Venafro. Pubblico soprattutto giovanile, ma presenti anche tanti adulti a confermare la presa del giovane artista campano su diverse fasce di età. Pubblico molisano alla Madonnella ma anche tanti campani e laziali. Senza problemi e difficoltà di sorta, ci si è divertiti cantando e partecipando dalla prima serata con dj e bella musica, quindi l’atteso concerto di Geolier. Questi, vista la platea che aveva davanti, non si è sottratto affatto sciorinando il meglio del proprio repertorio e divertendo tantissimo i suoi fans. I quali hanno cantato con Geolier, hanno applaudito e si sono divertiti per ore. Perfetti il servizio d’ordine e l’adattabilità del sito prescelto per la bella serata musicale.