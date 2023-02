C’è grande fermento per i preparativi della Mascherata 2023 di Ripalimosani, l’evento tradizionale carnevalesco che porta in giro per il paese una sfilata di menestrelli, musici e saltimbanchi. Uno spettacolo itinerante colorato e divertente realizzato dall’associazione La Bottega della Mascherata, dalla Nuova Proloco e dal Comune.

Un lavoro lungo ed impegnativo ha messo all’opera 18 coristi, 23 attori, 30 bambini, 15 Pulcinella e un’altra decina di persone dello staff. Tutti al lavoro dall’autunno, tre sere alla settimana, per una giornata, quella di domenica 19 febbraio, che inizierà al mattino e terminerà nel tardo pomeriggio con lo spettacolo finale al teatro comunale, seguito da una serata gastronomica in piazza.

“Siamo felici ed onorati di presentare la Mascherata di quest’anno – spiegano gli organizzatori – perché è scritta e diretta dal maestro Mario Tanno, una colonna della nostra cultura ripese. Questo spettacolo è un connubio tra passato e presente che mischia la tradizione dell’uso delle tine, delle alla fontana, con i problemi odierni, soprattutto quelli economici, in particolare il peso delle tasse”.

La protagonista della Mascherata di quest’anno, che torna dopo due anni di stop causa pandemia, è Irma, la donna riprodotta nella statua che si erge sulla fontana della piazza di Ripalimosani. Per l’occasione è stata riprodotta quasi fedele all’originale, così come è stato riprodotto l’antico lavatoio che si trova nella parte alta del paese.

Con l’aiuto delle sarte del paese sono stati realizzati gli abiti dei coristi, colorati e ricamati soprattutto nei fazzoletti per la testa, i mekketure. I ragazzi e i bambini del coro hanno potuto conoscere così la cultura che apparteneva ai loro nonni e bisnonni. tutti gli altri abiti sono stati forniti dall’atelier della Mascherata, che custodisce e mette a disposizione in maniera permanente le preziose manifatture.

Anche tra i personaggi si alterneranno vecchio e nuovo, attori storici e nuove leve pronte a portare avanti la tradizione. I musicanti porteranno allegria con musiche nuove e stornelli della tradizione, i protagonisti esprimeranno tutta la loro ilarità nelle simpatiche gag tipiche di questa festa.

L’allegra carovana della Mascherata si esibirà come di consueto in cinque tappe prestabilite, le cosiddette “posate”: si parte alle 11 in via San Rocco, a seguire si raggiunge Piazza San Michele per l’esibizione delle 12:45, alle 15:00 appuntamento alla scalinata di via S. Lucia, alle 16:45 in via Garibaldi (meglio conosciuta come “a kèrvenare”) e gran finale alle 18:30 al Teatro Comunale.

E non è ancora finita: alle 20 in Piazza San Michele saranno aperti gli stand gastronomici, pronti ad accogliere chi vorrà trattenersi dopo la visione dello spettacolo. La serata continuerà con le musiche della Mascherata e a seguire dj set.