di Redazione

E’ per domani, venerdì 8 dicembre presso la chiesa di San Pietro in Vinculis a Sant’Angelo in Grotte (Santa Maria del Molise) l’appuntamento con il maestro Simone Sala che si esibirà in un concerto speciale di Natale. Un impegno importante portato avanti dal Comune, la ProLoco e l’associazione Il Longobardo che invitano tutti a partecipare.