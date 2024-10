La città di Venafro è in fermento, è febbre bianconera. Domenica 20 ottobre, allo stadio “Marchese Del Prete”, andrà in scena un emozionante scontro tra le zone alte della classifica: US Venafro contro FC Matese. L’aria è carica di attesa e si prevede il tutto esaurito per un match che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa al titolo.