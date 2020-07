Fabio Savone centrocampista totale (nella foto con il direttore Palmegiano). Grande costruttore di gioco, ottimo anche in fase di interdizione, classe 96 ambidestro.

Settore giovanile del Frosinone fino alla primavera con varie esperienze in prima squadra ed esordio in serie C, titolare nell’Under 17 e nell’Under 18 della nazionale italiana.

Varie esperienze tra serie D ed eccellenza laziale (Unipomezia Isola Liri Morolo Arce) Arriva ad Isernia per impreziosire il centrocampo del mister Di Rienzo. Benvenuto Fabio!