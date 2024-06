di T.A.

Successo di partecipazione giovanile, sport e sano divertimento alla seconda edizione di “WORKOUT IN SILENT” a Venafro. Hanno partecipato a decine, soprattutto giovanissimi ambosessi, che si sono divertiti con musica ed esercizi fisici itineranti nel centro storico cittadino. Mirko Calabrese è stato il personal trainer dell’evento, promosso ed organizzato da Benedetta Capasso. Partito dalla Villa Comunale, il divertito ed entusiasta team ha girato in lungo e in largo la Venafro Antica, raggiungendo il lavatoio comunale, quindi il rione Mercato, piazza Castello Pandone e tant’altro, procedendo a ritmo di musica grazie alle cuffie in dotazione e divertendosi con esercizi ed attività fisica itinerante proposti dai promotori dell’evento. E visti successo e partecipazione, é scontato un prossimo appuntamento di “WORKOUT IN SILENT” confortato da nuove entusiastiche adesioni delle nuove generazioni venafrane, felicissime di fare sport tutti assieme e di ascoltare musica mentre si gira per il centro storico, ammirandone storia, bellezza e suggestione.