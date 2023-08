SIPARIO SUL “33° FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL BEL CANTO MARIO LANZA” DI FILIGNANO TRA APPLAUSI E PROSPETTIVE DI CRESCITA FUTURA

IN CHIUSURA LA PROPOSTA DELLA CITTADINANZA ONORARIA AL M° LEONARDO QUADRINI, FIGURA ARTISTICA STORICA DEL FESTIVAL

Si è chiuso con una interessante proposta applaudita dalla piazza : la concessione della cittadinanza onoraria di Filignano al Maestro Leonardo Quadrini, direttore d’orchestra e figura storica del Festival Internazionale del Bel Canto Mario Lanza giunto alla 33^edizione nel Comune all’ingresso sud del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Filignano appunto. La proposta della cittadinanza onoraria al M° Quadrini in ragione delle sue conclamate qualità artistiche da decenni ribadite nella cittadina molisana con la direzione delle annuali orchestre sinfoniche dell’est europeo esibitesi a Filignano e tanto applaudite. Riscontro puntualmente ribadito ieri sera in piazza Municipio col conclusivo Gran Galà della Lirica in piazza Municipio, protagonisti l’Orchestra Internazionale diretta dal M° Quadrini, il soprano Chiara Taigi ed il tenore Joan Lainez diretti appunto dal citato Maestro d’Orchestra. Ennesimo successo quindi per il Festival Lanza 2023, a conferma dell’ottima semina dell’Associazione Lanza promotrice dell’evento e dei vari collaboratori. I protagonisti della settimana di musica e canto in piazza Municipio in ricordo del tenore ed attore Mario Lanza, il cui papà era originario di Filignano : si era aperto in 14 scorso con la Carmen, opera di Bitzet assai gradita dal pubblico, quindi a ferragosto il “Progetto Ipazia”, musica d’autrice con voci e strumenti, dopodiché l’applaudito concerto della voce locale, il soprano Laura Verrecchia, giovane figura della lirica. A seguire il 17 “Live to tell” le canzoni di Madonna, prima delle interessanti tre serate conclusive : il 18 “Neapolitown live” con voce e musicisti a riproporre la canzone classica partenopea in chiave rock, jazz e blues, il 19 “Una voce, una fisarmonica, una chitarra” con Antonella Ruggiero e due musicisti d’eccezione e serata domenicale conclusiva col Gran Galà della Lirica per presentare arie ed opere liriche, nonché rinomate canzoni classiche italiane e straniere, prima del conclusivo Inno di Mameli accolto e cantato in piedi dal pubblico intero. Dopodiché il sipario è sceso sul principale evento artistico dell’estate molisana 2023 non prima dei dovuti applausi all’ideatore del tutto, il presidente dell’Associazione Mario Lanza, Michel Rongione, cui va l’indiscutibile merito di aver creato l’evento 33 anni orsono, lanciando Filignano ed il Molise nel panorama artistico internazionale grazie al proprio “figlio d’arte” Mario Lanza. E per l’edizione 2024 del Festival già si preannuncia una novità artistica di rilievo assoluto !