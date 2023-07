di Antonio Atella

Sorrisi, felicità e gran festa a Venafro per il battesimo della dolce Nina Maria Luminiello

Gioia immensa per mamma Piera e papà Giovanni

Un mare di sorrisi e d’immensa felicità a Venafro per il battesimo della bellissima Nina Maria Luminiello. In tanti presenti al rito battesimale presso la Parrocchia di Don Orione, prima della piacevole serata conviviale nell’accogliente complesso turistico Naturalmente Nacci nel basso Lazio. E la festa è stata tutta per lei, la piccola Nina Maria, con mamma Piera e papà Giovanni oltremodo contenti per la significativa giornata. Da queste colonne rallegramenti vivissimi ai simpatici genitori della neonata, ai nonni Maria, Lolò e Mario, agli zii ed ai parenti tutti. Alla dolce Nina Maria gli auguri più sinceri per una vita ricca di gioie, sorrisi e soddisfazioni.