di T.A.

Un grande evento artistico alle porte a Venafro quale preludio al prossimo Natale. Ne saranno protagonisti in tanti, dalla Schola Cantorum Lino Cappello della città a cori polifonici del Molise sino a singoli artisti che si esibiranno il 15 dicembre, h 19.30, nella storica chiesa in stile barocco della SS. Annunziata. Verranno presentate musiche tradizionali ed inedite natalizie trascritte per orchestra e coro. I protagonisti della serata : il tenore Gian Pietro Frattaruolo, il soprano Angela Cicerone, i vocal solist Chiara Cuzzi, Barbara Federici e Gemma Mainella, la Schola Cantorum Lino Cappello di Venafro, il Coro polifonico maschile “Amici del Canto” di Castelromano, il Coro “Padre Candido Melfi” di Isernia, con la partecipazione dell’Orchestra di Archi e Fiati diretta dal M° Fabio Palumbo. Musiche, orchestrazioni ed arrangiamenti saranno del M° Marciano Oliva e presenterà la serata Gianni Di Chiaro. Nel corso dello stesso concerto verrà presentato il brano inedito “Un sole anche per me” dedicato ai bambini oppressi dalle guerre nel mondo.