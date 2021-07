di Tonino Atella

La ricorrenza celebrata martedì 6 luglio ai piedi del Castello a Venafro.

Una ricorrenza assolutamente bella e come tale da celebrare e ricordare nella maniera dovuta tra le comunità che solitamente gli sono vicine. Trattasi del 25.mo di sacerdozio di Don Gian Luigi Petti, Parroco della Venafro Antica e di Conca Casale, che taglia il bellissimo traguardo martedì 6 luglio.



Per la circostanza l’uomo di chiesa dà appuntamento a tutti alle h 19.00 ai piedi del Castello di Venafro per la celebrazione di ringraziamento presieduta dal Vescovo Diocesano, Mons. Cibotti. Don Petti, giovane sacerdote venafrano arrivato dal capoluogo pentro e subito inseritosi tra i suoi concittadini che l’hanno accolto con ampi favori e che continuano a sostenerlo nella propria attività pastorale. A Don Gian Luigi gli auguri da questa testata per il particolarissimo anniversario perchè sia un ulteriore punto di partenza per la sua già proficua azione spirituale di fede.