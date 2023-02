Carri e maschere di Venafro, Ceppagna e Pozzilli in festosa e musicatissima sfilata su Corso Campano a Venafro

E domani per l’ultimo di Carnevale previsto il bis altrettanto partecipato e ricco di colori e divertimento

A centinaia, sia in maschera che non, domenica sera sul centrale Corso Campano a Venafro per la divertente, coloratissima ed accompagnata da ritmi musicali a loro volta coinvolgenti sfilata di carri e maschere del Carnevale 2023. Nella circostanza da segnalare il simpaticissimo coinvolgimento tutti assieme di carri e maschere di Venafro capoluogo, della frazione Ceppagna e di Pozzilli, riunitisi nel centro venafrano perché la festa fosse più grande e partecipata al massimo, finalità pienamente centrate visto il gran pienone di divertimento, musica e colori. C’erano tantissimi in effetti su Corso Campano ad accogliere e veder sfilare Parasacco di Venafro col suo mondo di Walt Dysney, quindi il bastimento di pirati arrivato da Pozzilli, il festoso carro di Ceppagna e tant’altri che hanno dato vita ad una piacevole serata, improntata al divertimento puro nello spirito del carnevale e senza problemi ed esagerazione alcuna. Oltre a carri e maschere collegate, da segnalare poi le maschere libere ossia coloro che autonomamente sono usciti da casa in simpatico ed altrettanto divertente abbigliamento carnevalesco. Tra questi, e ce n’erano a decine in giro a divertire e divertirsi a loro volta, da segnalare principi e damigelle, fate turchine, un imperscrutabile comandante e … un Vescovo in pompa magna, con tanto di abiti religiosi, croce (ovviamente non vera !) ect. Non mancavano, è vero, decine e decine di fanciulli ambosessi con le classiche bombolette spray a spruzzarsi schiuma addosso, ma anche tale divertimento è risultato alla fin fine contenuto e ben accetto. Una bella e coinvolgente serata domenicale carnevalesca quindi a Venafro nel nome e nel solco del Carnevale e c’è da giurare nel bis di martedì sera per la gran chiusura. Ed allora viva il carnevale venafrano e dei Comuni limitrofi col loro simpaticissimo divertimento popolare ! E martedì, dal pomeriggio e sino a sera inoltrata, tutti in strada per il bis !