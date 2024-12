di Redazione

Tra applausi, sorrisi, emozioni si è ripetuta la Graduation Ceremony per i diplomati dell’Istituto Biotecnologico di Campobasso che si sono ritrovati venerdì 20 dicembre di nuovo nella scuola che hanno frequentato per festeggiare insieme il traguardo del diploma. Con famiglie e docenti, i ragazzi che hanno completato il loro percorso di studi hanno vissuto momenti scanditi da ufficialità ed emozione, per salutarsi e condividere con orgoglio i risultati di una tappa fondamentale per la loro crescita umana e professionale. La giornata è stata tipicamente americana con una celebrazione che negli States segna il momento più importante del percorso della high school (scuola superiore). Dopo la maturità conseguita nel mese di luglio 2024, gli studenti hanno vissuto una giornata particolare. “Un momento speciale che segna l’uscita dal mondo della scuola dove i nostri studenti hanno sviluppato competenze e relazioni, tanto che li sentiamo ancora vicini e presenti. Sono felici perché ricomponiamo per un giorno quella comunità scolastica che li ha visti protagonisti insieme per cinque anni – ha spiegato nel suo discorso il dirigente scolastico Umberto Di Lallo – Abbiamo mutuato una tradizione non italiana dall’idea della docente di Inglese Nunzia Petrollino, iniziativa ormai collaudata, giunta alla terza edizione ed accolta sempre con grande entusiasmo dai giovani. Anche in questo l’Istituto Biotecnologico si conferma forte innovatore, nella didattica, nelle strumentazioni e nel modo di vivere l’apprendimento. Ai diplomati l’augurio di un futuro luminoso che veda realizzate le loro aspirazioni”. Una cerimonia scandita da tutti i passaggi ufficiali della tradizione scolastica USA dedicati alla Graduation Ceremony, come il discorso motivante della migliore studentessa, la più giovane di età tra quelli diplomati con 100 e lode, la consegna del diploma da parte del Dirigente Scolastico, il giro di nappa e infine il celebre lancio del tocco. Questo evento darà inizio ad un ulteriore capitolo della loro vita che si aprirà a nuovi successi personali e professionali. Impeccabile la presenza del servizio hostess. Ringraziamenti sono arrivati anche dai genitori, con il discorso di una madre che ha voluto evidenziare il valore di un momento denso di significati.