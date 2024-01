L’ASD Polisportiva Vastogirardi comunica il gradito ritorno in casa di una vecchia conoscenza dei colori gialloblù, Giuseppe Gargiulo. Il ragazzo dopo il grave infortunio al ginocchio della passata stagione e dopo un’ottima riabilitazione, sarà un nuovo rinforzo in difesa. Già in gruppo da alcune settimane, il ragazzo è a completa disposizione di mister Simone Marmorini. Si comunica inoltre che l’estremo difensore Francesco Cerroni ha fatto ritorno all’AZ Picerno per poi andare a L’Aquila. Auguriamo a Francesco le migliori fortune sportive.

Un caloroso bentornato a Giuseppe!

redazione