Novità nella restaurata Chiesa della Madonna del Carmine a Venafro alla vigilia della festa religioso/civile in onore della Vergine di Monte Carmelo

Una grossa sorpresa/novità per quanti si accingono a partecipare alla rituale novena di preparazione della Festa della Madonna del Carmine di metà luglio, novena che inizia in serata nel restaurato luogo di culto alla periferia ovest di Venafro. All’interno di tale chiesa è possibile infatti ammirare … due statue della Madonna del Carmine : una in alto nella nicchia sovrastante l’altare principale e l’altra in basso dinanzi ai banchi dove siedono i fedeli. No, le cose non stanno così, ma diversamente ! Ecco la novità, voluta dal Comitato Festa d’intesa col Parroco Don Salvatore Rinaldi. In effetti in alto nella nicchia sovrastante l’altare è stata installata una suggestiva foto della Statua storica, grande quanto l’immagine sacra vera e propria. La Statua storica della Madonna é invece quella in basso dinanzi ai banchi per i fedeli. La novità, certamente suggestiva e bella a vedersi, è stata concepita alla luce delle difficoltà per sollevare in alto la Statua, prevenendo problemi e pericoli. Resta comunque la positiva innovazione, ammirata ed apprezzata da tutti. Venafro intanto si appresta alla ricorrenza festiva popolare di metà luglio. Questa aprirà venerdì 14 (h 21.00)col “IV° Concerto alla Vergine”, appuntamento lirico/musicale all’esterno della vicina Cattedrale. Quindi sabato 15 a sera l’atteso concerto di Andrea Sannino e domenica lo spettacolo musicale “90 Mania”,sempre in zona Cattedrale. Il tutto con contorno di banda musicale, luminarie e fuochi pirotecnici conclusivi. Per l’aspetto religioso, oltre alla novena e ad altri riti festivi, da segnalare la processione del 16 luglio con la venerata statua della Madonna del Carmine per strade e piazze cittadine.