«Oggi i consiglieri di centrodestra hanno sottoscritto un documento in cui ribadiscono di far parte tutti assieme della maggioranza che sostiene il presidente Donato Toma. Un atto di fiducia incondizionata, che fa chiarezza sulle tante congetture fatte in relazione alla tenuta del Governo regionale.

L’assessore Mazzuto, inoltre, mi ha fatto pervenire una nota con la quale rimette il suo ruolo nelle mani del presidente della Giunta. Come anticipato in Consiglio, mi riservo ogni decisione, dopo che mi sarò confrontato con le forze politiche locali e romane di centro-destra». Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, a margine della seduta pomeridiana del Consiglio regionale.