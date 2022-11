ROMA – Nuovo incarico di Governo per il Ministro agli Affari Europei, alle politiche di coesione e al Pnrr, Raffaele Fitto. Al deputato salentino è stata affidata anche la delega di Ministro per il Sud. La rimodulazione degli incarichi di alcuni ministri senza portafoglio è avvenuta per volontà del Presidente del consiglio dei ministri Giorgia Meloni. Gli altri nuovi incarichi sono stati conferiti al Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati e al Ministro Nello Musumeci, mentre Maurizio Leo, da Sottosegretario di Stato dell’Economia e delle finanze, diventa Vice-ministro