Nessuna forza politica ha raggiunto la quota 40% che significa maggioranza assoluta. Alla Camera e al Senato il centro-destra ha più seggi ma è lontano dall’autosufficienza. Il centro-destra a trazione Lega conquista il Nord, i 5 Stelle trionfano al Sud. Pd non pervenuto. Il presidente Mattarella potrebbe dare l’incarico a Salvini, primo partito della coalizione vincente. Ma da solo il centro-destra non ha i numeri per governare. Oppure potrebbe decidere di dare l’incarico a Di Maio per tentare di formare un governo, dato che il Movimento 5 Stelle è il primo partito d’Italia. Tutte ipotesi, ovviamente, quando si avrà il quadro completo della situazione politica, il presidente della Repubblica prenderà le sue decisioni.

Tabelle fonte: Corriere della Sera