Vi piacerebbe lavorare in Google? Il colosso informatico di Mountain View seleziona personale per assunzioni e stage in Italia. Di seguito vi presentiamo le posizioni aperte e come candidarsi alle offerte di lavoro Google. Vi diamo anche informazioni e consigli utili sull’azienda e le opportunità di carriera.

In questo periodo il Gruppo è alla ricerca di vari profili per assunzioni in Lombardia, presso la sede di Milano. Ci sono anche opportunità nel Lazio a Roma. Ai candidati si richiedono competenze informatiche specifiche per il ruolo e la conoscenza della lingua inglese.

Ecco un breve elenco delle figure ricercate al momento, per le quali è possibile candidarsi:

Tecnico commerciale, Smart Analytics, Google Cloud

Ingegnere commerciale, ammodernamento dell’infrastruttura, Telco, Google Cloud

Ingegnere di vendita, Apigee

Ingegnere commerciale, Gestione dati, Google Cloud

Ingegnere commerciale, soluzioni SAP, Google Cloud

Responsabile tecnico vendite, Google Cloud

Ingegnere commerciale, modernizzazione dell’infrastruttura, Google Cloud

Partner Sales Manager, Google Cloud

Tecnico commerciale, Google Cloud (part-time)

Responsabile tecnico account, Servizi professionali, Google Cloud (inglese, italiano)

Partner Engineering Manager, Google Cloud

Enterprise Marketing Manager (inglese, italiano)

Partner Sales Coach, Google Cloud

Responsabile dello sviluppo dei partner, Google Cloud

Partner Sales Engineer, Google Cloud

Consulente cloud, Servizi professionali, Google Cloud (inglese, italiano)

Cloud Data Engineer, Servizi professionali, Google Cloud

Cloud DevOps e Infrastructure Engineer, Google Professional Services

Key Account Director / Executive, Google Cloud

Rappresentante sul campo

Tirocini Google

Google periodicamente cerca giovani da inserire in un programma di stage internazionale (Business Internship), che si svolge presso vari Paesi, anche in Italia. I tirocinanti vengono inseriti in diverse aree aziendali, ad esempio GMS Sales and Operations, Large Customer Sales, Google Cloud eMarketing. I percorsi di formazione e lavoro hanno una durata variabile, da un minimo di 10 settimane ad un massimo di 6 mesi, a seconda della posizione. Oltre alla sede di Milano vengono attivati anche presso varie sedi estere.

