di Stefano Venditti

Ultimo atto per il massimo campionato nazionale di goalball maschile. Giuseppe Vitale, nelle fila della Nuova Realtà Campana Avellino, e Enzo Iafrancesco, nel Colosimo Napoli “B”, sono pronti a chiudere l’attuale stagione agonistica nel migliore dei modi.

Ambedue gli atleti molisani, che per la prima volta si scontreranno in un derby nelle gare che andranno in scena ad Avellino, hanno una grande voglia di riscattare, seppur in parte, alcune prestazioni non del tutto positive fatte registrare nei precedenti incontri.

L’obiettivo è quello di incamerare il maggior numero possibile di punti per tenere a debita distanza la zona rossa della classifica. Il morale è alto e ambedue le compagini nelle cui fila sono inseriti i due laterali molisani potranno contare su tutta la rosa effettiva.