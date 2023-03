Ne parla il cittadino Gianni Perna, tra i più attivi alla manifestazione pubblica di protesta

Dal pensionato isernino Gianni Perna, che vive in prima persona le preoccupazioni di tanti corregionali e concittadini per le periodiche decurtazioni della sanità pubblica regionale tanto che partecipa attivamente alle pacifiche e motivate manifestazioni popolari di protesta in difesa della sanità molisana progressivamente depauperata di servizi e prestazioni con l’effetto di arrecare preoccupazioni agli utenti in tema di salute e tranquillità personale, dal predetto isernino riceviamo il comunicato seguente che volentieri pubblichiamo : “Ieri 6 marzo -attacca il nostro- dinanzi al Veneziale di Isernia si è tenuta una manifestazione pacifica a difesa del dr. Giovanni Vigliardi, responsabile di chirurgia del nosocomio da due lustri.

Il suddetto è stato revocato e sostituito dai vertici Asrem con il prof. Guido Sciandone dopo una convenzione rituale con l’Unimol. Da segnalare che il provvedimento è coinciso con l’ultimo giorno di servizio dell’ex direttore generale Asrem Dr. Florenzano. La cosa ha destato il disappunto della cittadinanza e dell’intero territorio provinciale. In effetti a manifestare pubblicamente sono stati in molti, anche da Agnone e Isernia. Tra l’altro hanno partecipato a loro volta al sit/in il sindaco di Isernia Castrataro e diversi assessori come D’Achille e Buontempo. Nella circostanza ci sono stati numerosi interventi da parte dei presenti, ivi compresi medici e paramedici degli ospedali di Agnone e Venafro. Quindi ci si è dato appuntamento per ulteriori manifestazioni nei prossimi giorni a Roma e Campobasso. Si spera che il provvedimento contestato -conclude il Perna- possa essere revocato con la massima urgenza, attesa la comprovata affidabilità medico/sanitaria del dr. Vigliardi, unanimemente stimato a Isernia senza nulla togliere beninteso al prof. Scialdone che gli è subentrato”.