di T.A.

L’EUROPARLAMENTARE MOLISANO PATRICIELLO GARANTISCE L’IMPEGNO PER IL SUD D’ITALIA CHE L’HA RIELETTO A STRASBURGO CON 75MILA VOTI

Aldo Patriciello, appena rieletto all’europarlamento di Strasburgo dove siede dal 2006, conseguendo oltre 75mila voti nella circoscrizione meridionale della Penisola ossia tra Abruzzi, Molise, Campania, Basilicata, Puglie e Calabria, ha espresso i suoi primi propositi in merito al ruolo politico affidatogli dagli elettori. Il molisano, eletto in quota Lega, nel ringraziare per i consensi ricevuti si è detto onorato di continuare a rappresentare il sud dell’Italia in Europa ed ha anticipato il massimo impegno personale per garantire al meridione della Penisola le occasioni giuste di crescita e sviluppo in linea con le attese popolari. Da Salvini, leader nazionale della Lega, è arrivata la piena soddisfazione per la presenza del proprio partito in tutti gli ambiti territoriali italiani coi propri nove esponenti portati nell’assemblea europea, così da poter rappresentare nella maniera più opportuna le esigenze degli italiani nel vecchio continente.