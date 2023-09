RECAPITO POSTALE A VENAFRO ? SOLO RACCOMANDATE PER PAGAMENTI CONSISTENTI E PERENTORI, NIENTE LETTERE E POSTA ORDINARIA !

Ennesimo riscontro di cose che non vanno, assolutamente. Riguarda questa volta Poste Italiane ed in particolare il servizio del recapito a domicilio di lettere e posta ordinaria. Per significare, basta riportare le “accalorate” affermazioni degli utenti. “Da settimane -afferma una stranita signora- non vedo più un postino nella mia zona di residenza a Venafro, né trovo più posta ordinaria, lettere ect. nella mia cassetta della posta. Prima i recapiti postali erano continui e generalmente regolari. Anzi, in passato, simpaticamente ed utilmente il postino o la postina erano soliti annunciare ad alta voce in strada, dinanzi all’abitazione dell’utente, “Posta … !” e volentieri si usciva all’aperto o si scendeva in strada per ritirare quanto stava per essere consegnato. Azzerata tale bella consuetudine trascorsa, ben altro da tempo non funziona più come dovrebbe in ambito postale“. La donna entra quindi nel merito dei recapiti postali di oggi. “Funziona benissimo e puntuale -afferma indispettita l’utente- solo il recapito delle raccomandate con all’interno i bollettini di c/c per pagare acqua, luce, gas ect. o altri esborsi da fronteggiare nell’immediato ! Assai a rilento, per non dire inesistente, la consegna di lettere e posta ordinaria in genere ! Mi chiedo : é il servizio che non funziona o ci sono pochi postini a lavorare con Poste Italiane ? In tutta franchezza vorremmo essere serviti in tutt’altro modo !”. Torto o ragione, cosa sentite di dare all’interlocutrice ?

T.A.