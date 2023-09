GLI ULTRAS VENAFRO CI SARANNO DOMENICA A ROTELLO PER TURRIS/VENAFRO, PRIMA DI ECCELLENZA MOLISANA 2023/24

I TIFOSI CREDONO NELLA RINNOVATA SQUADRA VENAFRANA E DICHIARANO MASSIMO SOSTEGNO ALLA SOCIETA’

Pronti via ! E gli Ultras Venafro, diverse decine di giovani venafrani il cui sodalizio socio/sportivo risale al 1982 tant’è i recenti festeggiamenti allo stadio cittadino “Marchese Del Prete” per l’ultra quarantennale nascita della loro istituzione, e gli Ultras Venafro -si scriveva- saranno puntualmente al via dell’eccellenza calcistica molisana 2023/24 raggiungendo domenica pomeriggio in massa Rotello, sul cui rettangolo di gioco si disputerà Turris/Venafro per la prima giornata della stagione. E sul corso principale venafrano puntuali sono apparsi i manifesti degli Ultras Venafro che invitano a partecipare alla trasferta, tifando ovviamente Venafro. “Ci crediamo quest’anno -apprendiamo dagli Ultra Venafro- la squadra è stata ben allestita, è apprezzabile, la società si sta impegnando per rilanciare il calcio a Venafro e noi Ultras non faremo mancare il nostro appoggio ed il sostegno sia nelle gare casalinghe che in trasferta, a partire dalla prima a Rotello con la Turris. Ci saremo ed invitiamo tutti gli altri appassionati a partecipare alla trasferta per incoraggiare capitan Velardi & C. Forza Venafro e Forza Ultras ! Tutti a Rotello !”.

T.A.