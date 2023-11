di Redazione

Partita di cartello, quella di domenica al “Marchese Del Prete” di Venafro tra la compagine locale e l’Olimpia Agnonese. C’è fermento tra la tifoseria bianconera, visto che le squadre sono a pari punti in classifica. Gli ultras del Venafro con la loro passione, saranno presenti in massa per sostenere la squadra del cuore e invitano tutti allo stadio, a prescindere dal risultato.