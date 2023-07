Quanti scherzi sul web !

Quanti scherzi, quante trovate geniali sul web da parte di bontemponi che forse per combattere l’opprimente calura del periodo e costretti in casa per l’afa impossibile ne inventano di tutte per sorridere e far divertire. Un esempio in tal senso arriva da Venafro e dalle sue refrigeranti acque sorgive che alimentano il tipico laghetto nel quale si specchia la Liberty. Il tutto infatti è finito sul web, ed esattamente su un fantomatico sito, proprio per inneggiare a tale laghetto ed alle acque che lo alimentano, mostrando un tizio che su una barchetta e remando allegramente attraversa in lungo e in largo lo specchio d’acqua per rinfrescarsi e divertirsi. Tutto inventato e frutto dei “miracoli” del web, ma intanto una proposta per il Comune di Venafro : perché non attrezzare un servizio siffatto, opportunamente assicurato e garantito ? Certamente risulterebbe gradito un sacco a molti, soprattutto a fanciulli e giovani ! Meditate amministratori, meditate …