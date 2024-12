di Redazione

Esponenti del mondo accademico, industriale e istituzionale a confronto sul futuro del sistema formativo italiano.

“4+2 l’Acceleratore di talenti per le professioni del futuro” il tema del convegno organizzato dall’Its Demos Academy del Molise, Ufficio Scolastico regionale e Regione questa mattina presso la sala della Costituzione. Dopo i saluti istituzionali del presidente dell’Its Demos Academy del Molise, Rossella Ferro, del consigliere regionale con delega all’Istruzione, Roberto Di Baggio e della direttrice dell’Usr, Maria Chimisso l’introduzione è stata affidata a Maurizio Chiappa, direttore generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito. “Siamo entrati nell’umanesimo tecnologico – ha detto Chiappa – i nostri giovani sono abili con gli strumenti, hanno a che fare con i dispositivi, pensano in modo diverso rispetto a noi adulti. Abbiamo bisogno quindi di una scuola diversa. La scuola deve far emergere le potenzialità di ciascuno. È necessario costruire percorsi adeguati, innovando i modelli e personalizzando le attività. I nostri studenti – prosegue – devono fare tante esperienze per avere il 100% del successo formativo. L’obiettivo, dunque, si può raggiungere attraverso una filiera tecnologico-professionale tra Its, scuola, formazione, università e aziende con un percorso di 6 anni che termina con una laurea Tvet”. Quattro gli interventi, moderati da Giuseppe Lanese, giornalista e responsabile comunicazione Usr Molise, che hanno affrontato il tema da diverse angolazioni: Roberto Sella, direttore ITS Angelo Rizzoli ha parlato di “Sperimentazione 4+2: il modello lombardo”, Alfonso Balsamo, adviser education di Confindustria ha relazionato su “La transumanza formativa tra studio, lavoro e impresa”, Antonella Zuccaro, primo ricercatore Indire è intervenuta su “Il piano di accompagnamento per lo sviluppo della filiera” e Antonio Squeo, chief innovation officer e cofounder Hevolus ha parlato di “Come l’Intelligent Reality può velocizzare il percorso del 4+2”. “Gli ITS Academy rappresentano la spina dorsale della filiera formativa tecnologico- professionale del nostro paese – ha detto Marialaura Cosimi, direttore dell’Its Demos Academy del Molise e vice presidente nazionale del Sistema ITS Italy – Con il modello 4+2, introduciamo un percorso innovativo che compatta e valorizza l’istruzione secondaria superiore, integrandola perfettamente con i percorsi ITS. Questo permette non solo di fornire competenze tecniche specialistiche di alto livello, ma di creare un sistema armonizzato che collega istruzione, innovazione e imprese, garantendo ai giovani opportunità concrete e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Gli ITS Academy sono oggi al centro delle strategie nazionali per la competitività e l’occupazione – prosegue Cosimi – Contribuiscono in modo decisivo a colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro, particolarmente evidente nei settori chiave dell’economia digitale, della sostenibilità ambientale e dell’industria 4.0. L’impegno che abbiamo assunto è quello di rafforzare questa connessione tra scuola e impresa, mettendo a disposizione del sistema produttivo risorse umane preparate e aggiornate secondo i più alti standard internazionali”. Maria Chimisso, direttrice dell’Usr Molise, ha focalizzato l’attenzione sulle ricadute strategiche nella regione: “La giornata di oggi rappresenta un importante punto di svolta per il futuro della formazione e del lavoro nel nostro territorio. Con il progetto 4+2, stiamo costruendo una filiera formativa tecnologico-professionale capace di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e alle aspirazioni dei nostri giovani. Questo modello integra formazione scolastica e professionalizzante, ponendo al centro l’innovazione, il merito e il dialogo tra istituzioni, imprese e territori. La formazione non è solo un passaggio obbligato, ma un contributo prezioso per la crescita personale e professionale dei giovani, fornendo loro gli strumenti per diventare protagonisti del cambiamento. È fondamentale investire in percorsi che preparino i nostri studenti alle sfide del domani, offrendo loro strumenti concreti per trasformare il talento in opportunità. Ringrazio tutti i relatori e i partecipanti per il contributo offerto oggi e ribadisco l’impegno dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise a sostenere iniziative che promuovano la crescita educativa e occupazionale della nostra comunità. È un percorso ambizioso, ma necessario per il futuro delle nuove generazioni”.