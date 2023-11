di T.A.

Certo, può capitare ed è umano, ma in certi casi l’ “infortunio”, lo sbaglio nel campo dell’informazione diventa grosso, praticamente imperdonabile . Si prenda l’ultimo caso, protagonista “mamma” Rai, l’ente pubblico radiotelevisivo profumatamente sostenuto dal canone degli italiani. Giorni addietro è scomparso all’età di 91 anni l’ex Ministro della Repubblica, Sen. Luigi Berlinguer, la cui camera ardente è stata allestita all’Università di Siena data l’importanza e i trascorsi professionali del personaggio. Rai 1 però, e veniamo all’ “incidente”, nel dare la notizia ha fatto scorrere la scritta della morte di Enrico Berlinguer, il fratello, a sua volta Parlamentare, segretario dell’allora PCI e deceduto da tempo. Un infortunio di non poco conto che ha fatto tanto riflettere quanti hanno letto la scritta che scorreva sullo schermo televisivo di casa. Una maggiore attenzione e più accorta professionalità di certo non guasterebbero.