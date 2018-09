Oggi, domenica 9 settembre, anche gli Hammers Rugby Campobasso saranno in piazza per partecipare al pomeriggio dedicato allo sport e alle società sportive campobassane all’interno della manifestazione “Vivi la tua città”, organizzata dal Comune di Campobasso.

Lo stand della compagine rugbista del capoluogo sarà posizionato lungo il Corso Vittorio Emanuele II.

Ad accogliere i curiosi e gli appassionati della palla ovale per un pomeriggio di assoluto divertimento, ci saranno i tecnici rossoblu, educatori qualificati della F.I.R., i dirigenti dei diversi settori e gli atleti delle categorie maschili e femminili.

Il pomeriggio sportivo in piazza a Campobasso, servirà anche per dare informazioni a genitori e ragazzi che vogliono avvicinarsi a questa disciplina. Per ognuno di loro ci sarà la possibilità di ritirare un coupon omaggio per provare gratuitamente questo sport per un mese!

Su questa e su altre iniziative, i dirigenti e i tecnici degli Hammers saranno pronti a dare indicazioni nello stand che sarà animato dai colori rossoblù dalle 16.30 alle 20.30 di domenica.