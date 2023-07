Dopo le dichiarazioni programmatiche del Presidente della Giunta, Francesco Roberti, svolte nella seduta di questa mattina in Consiglio regionale, si sono svolti gli interventi degli esponenti dei diversi Gruppi consiliari di minoranza per esprimere le rispettive valutazioni ed esporre le singole posizioni politiche a riguardo. In particolare, si sono svolti gli interventi, ai quali alla fine della seduta ha replicato lo stesso Roberti, dei Consiglieri Micaela Fanelli, Angelo Primiani, Roberto Gravina, Massimo Romano, Alessandra Salvatore, Andrea Greco, Vittorino Facciolla.

red. pol.